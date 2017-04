Quand Birdman imposait sa loi dans son label !

​Découvrez les règles mises en place par Birdman !

On savait que Birdman était quelqu’un de dur en affaire, très borné et un petit peu fou. Et si jamais on avait encore un doute, en voilà la confirmation, avec cette liste de règles qui étaient en vigueur au sein du label Cash Money Records en 1999. On retrouve la vision très entrepreneuriale de Birdman, très terre à terre, accordant finalement très peu de place à l’art et à la musique.

Tu ne peux pas être Baby (Birdman)!! Tu dois savoir quand rentrer chez toi. Ton problème c’est ton problème. Les rappeurs doivent faire des tests de dépistage de drogue : Pas d’héroïne ni de coke. Pas de Benz sur le premier album (Seulement pour la direction et les producteurs de 6 ans d’expérience). Les concerts promotionnels sont une obligation. Les royalties sont payées quand elles sont dues. Vous ne recevrez pas d’avances de Mannie Fresh Les artistes sont des investissements. Pas d’amis pendant les séances studio. Baby fait du favoritisme avec certains rappeurs. Ta réputation a plus de valeur que les putes. Garde les putes loin de ton business. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Cash Money Record, on va très vite, demande aux autres. Si t’es à la traine, rejoins la ligne de touche et arrête-toi.

On y trouve les confirmations de ce qu'on savait déja un peu, comme le fait que Birdman soit mégalo, qu’il assume préférer certains artistes aux autres, qu’il n’a pas l’air de lâcher des royalties facilement, une jolie vision des femmes, et cette règle contre les drogues, qui a dû rapidement disparaître dès la signature de Lil Wayne.

Bref, du grand Birdman!