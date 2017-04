Un long week-end nous attend…

Beaucoup l'ont attendu, c'est désormais officiel ! La deuxième partie de la série sur l'histoire du hip-hop réalisée par Baz Luhrmann et produite par Nas et Grandmaster Flash est enfin de retour avec six nouveaux épisodes disponibles depuis aujourd'hui.

Malgré que la sortie de l'album de Kendrick soit reportée d'une semaine, les fans de rap auront de quoi se réconforter ce week-end.

Vous pouvez dès-à-présent retrouver les aventures d'Ezekiel et de sa bande composée de Shaolin, Ra-Ra, Boo-Boo et Dizzy sans oublier la belle Mylene. Toujours en live du Bronx dans les années 70, "The Get Down" vous emmène davantage dans les débuts du hip-hop.