Machine Gun Kelly annonce son album et dévoile la pochette !

Un projet très mystérieux se prépare…

Nous l'avions reçu dans nos studios fin janvier dernier, le rappeur a retourné la station le temps de deux titres et comptent bien retourner le monde du rap avec son nouvel opus.

Intitulé "Bloom", cet album si mystérieux sera disponible le 12 mai prochain pour le plaisir de tous. Le rappeur de Cleveland vient d'ailleurs de nous dévoiler sur son compte Twitter la pochette de son projet.

Une couverture aussi énigmatique que le projet, entre la palette de couleurs douces et l'image assez frigide de la main de MGK empalée par des épines de roses, on a du mal à saisir la directive de ce projet mais on se doute que la qualité sera au rendez-vous.

En attendant le 12 mai prochain la sortie de "Bloom", on vous laisse découvrir/re-découvrir la performance de Machine Gun Kelly sur "Young Man" et "Bad Things" au micro de Générations.