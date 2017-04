Sean Kingston fait des chèques en bois !

Le chanteur n'a plus le temps...

Il y a quelques années, l'interprète de "Beautiful Girls" s'est procuré une montre de luxe de la célèbre marque Rolex au prix de 46 000 dollars. Selon Norman Silverman Diamonds, il semble que le chanteur a payé en avance seulement 10 000 dollars et a fait un chèque de 36 000 dollars quelques jours plus tard afin que la montre soit livrée à l'un de ses associés en juin 2013.

Cependant, une fois que la montre a été envoyée, le bijoutier s'est rendu compte que le chèque était "légèrement" en bois.

Selon TMZ, le bijoutier en question a pu collecter 15 000 dollars de plus de la part de Kingston en septembre 2013 mais depuis silence radio laissant un solde impayé de 21 353 dollars ! Quatre ans plus tard, Norman Silverman Diamonds souhaite que le rappeur paye ses dettes en plus des frais supplémentaires pour les dommages et les frais d'avocat.

Sans aucune réponse de l'artiste en question, nous vous tiendrons informé de l'évolution de cette affaire.