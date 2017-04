Un fan de Booba au tatouage irréaliste !

L’artiste à l’air de valider l’idée…

Avec plus de deux décennies d’activité dans le rap, des albums reconnus et validés par tous, des disques d’or et de platine à n’en plus compter, et surtout considéré par beaucoup comme le boss du rap game, Booba a construit une fan base consistante entre anciennes et nouvelles générations.

Cependant, certains fans de B20 issus de la nouvelle génération n’ont aucune limite vis-à-vis de leur idole. En effet une photo, partagée par le Duc lui-même sur son compte Instagram, montre un jeune homme certainement obsédé par l’artiste s’étant fait tatouer un énorme "92I" dans la nuque.

Les admirateurs sont-ils prêts à tout pour leur artiste ? En tout cas, ce jeune homme portera Booba dans le cœur mais surtout dans le cou !