La Fouine cherche un figurant pas comme les autres…

​La Fouine cherche un figurant pour son prochain clip, mais pas n’importe lequel…

On croyait le clash entre Booba et La Fouine presque terminé. La Fouine n’avait pas sorti de sons depuis un bout de temps, il se faisait plus discret sur les réseaux sociaux, pendant que Booba préfère s’acharner sur ses nouvelles cibles favorites, Patrice Quarteron, Rohff ou encore Kaaris (la liste est longue…).

Mais une nouvelle passée un peu inaperçue viendra peut-être relancer cette rivalité. En effet, l’agence de communication qui s’occupe des clips de Fouiny Baby vient de publier une annonce pour rechercher des figurants. Parmi eux, un homme black ou maghrébin très musclé (Pourquoi ???), une fille ‘’avec des atouts féminins’’ (la manière la plus ringarde de dire ‘’fraîche’’), et, le plus important, un homme ressemblant à Booba !

On ne sait pas ce que l’agence compte faire de ce sosie, une chose est sûre, ça sent la poudre… Et pour vos potes qui galèrent, signalez-leur que seule la fille sera payée pour le clip, malheureusement…