Damso fait une demande un peu étrange !

Mesdames, mesdemoiselles ou...messieurs, Damso a besoin de vous !

Depuis son premier album "Batterie Faible" certifié disque d'or, le poulain de Booba s'est placé parmi les grandes révélations de ces dernières années et on comprend pourquoi. Très talentueux dans l'écriture, un rap innovant, un look, une voix et des productions minutieuses, Damso mérite amplement son statut d'artiste unique.

Après avoir récemment annoncé la sortie de son nouvel opus intitulé "Ipséité", dans les bacs le 28 avril prochain, le membre du 92I a trouvé une drôle de façon d'attirer l'attention sur lui et ce projet.

En effet, Damso s'est lâché sur son compte Twitter en demandant qu'on lui envoie des nudes (photos dévêtues) à l'adresse suivante : envoietesnudesadamso@gmail.com . On se doute que cette adresse est factice cependant, vous pouvez toujours tenter votre chance !