La bande-annonce finale du film sur 2Pac fait monter la température !

​Ça y est, la dernière bande annonce du film ‘’All eyez on me’’ est sortie…

On connaissait déjà la date de sortie du biopic sur la vie de 2Pac, qui sortira le 16 juin prochain. On avait déjà vu au moins deux trailers sortis il y a déjà un bout de temps. Mais ça y est, on en sait désormais un peu plus au sujet du film sur la vie de la plus grande légende du rap.

On sait désormais que le film abordera aussi bien l’enfance de ‘Pac, sa musique, son implication dans la politique, mais aussi la prison, ses rapports avec Biggie, avec Suge Knight et le label Death Row, on voit donc que tous les aspects qui ont fait de 2Pac la légende qu’il est devenu vont être abordés dans ce film.

Et que dire de l’acteur, Demetrius Shipp Jr., dont la ressemblance avec 2Pac est vraiment frappante. Bref, ce film sent plutôt bon, et on a hâte de voir ce qu’il vaut!