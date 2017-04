Lacrim fait la tournée des prisons !

​Lacrim a décidé d’envoyer de la force aux détenus…

Actuellement en pleine promotion pour son album ‘’Force et Honneur’’, qui fait un véritable carton, Lacrim a quand même trouvé le temps de penser aux autres, plus particulièrement aux détenus des prisons d’Ile de France.

Pour donner un petit peu de force aux prisonniers, qui, bien que coupables de méfaits, ne méritent pas de vivre dans des conditions aussi difficiles, Lacrim a imprimé plus de 300 T-Shirts avec un message de soutien, ‘’Je pense à mes frères en attente d’être condamnés’’, et il est allé distribuer ces vêtements aux parloirs des maisons d’arrêt de la région parisienne.

Prendre du temps en pleine promo pour faire tout ça, alors qu’il sort juste de prison (et qu’il doit pas aimer y revenir, même pour un parloir…), ça démontre que Lacrim n’a pas oublié d’où il vient et qui il est. Un gars avec de l’honneur, et de la force !