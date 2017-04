Un nouvel album pour Snoop Dogg !!

​Snoop Dogg a annoncé la sortie de son nouvel album !

Snoop Dogg semble être au taquet en ce moment ! Après son clip contre Trump, qui avait fait polémique au point de provoquer une réaction du président lui-même (il l’a mal pris, évidemment), Snopp Doggy Dogg a posté une annonce sur les réseaux sociaux qi devraient ravir ses fans.

En effet, le rappeur de Long Beach a mis en ligne sur son Instagram plusieurs posts qui annoncent la date de sortie de son prochain album, ‘’Neva Left’’, qui sera disponible le 19 Mai! On n’en sait pas plus pour l’instant, ni sur la tracklist, ni sur les invités, mais il est possible que le titre contre le président soit présent sur le projet.

Snoop Dogg ! Snoop Doggy Dogg ! Alors qu’est-ce qu’on attend ? Le 19 mai pardi !