Disiz annonce son nouvel album !

​Disiz la Peste nous dévoile la cover de son prochain projet !

Disiz, redevenu Disiz la Peste depuis la sortie de ‘’Grande Colère’’, a recommencé à poster régulièrement des morceaux, ce qui est souvent signe d’un nouveau projet imminent. Le rappeur d’Evry vient de dévoiler la cover de son prochain album.

Peu d’informations ont fuité sur ce projet, mais l’artiste a déjà annoncé qu’il s’appellerait ‘’Pacifique’’. Si on ne sait pas quand ça va sortir, on connaît déjà le visage de cet opus, puisque l’artiste a posté la cover sur son compte Instagram.

Beaucoup de tons bleus, une vague, on est donc dans le thème de l’océan. Tout cela reste pour l’instant très mystérieux, mais on vous tient au courant dès qu’on a plus d’infos !