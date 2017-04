Booba dévoile-t-il la future pochette de son album ?

La sortie de l'album n'a jamais été aussi proche…

Attendu comme la neige en montage, le nouvel album de Booba se concrétise de plus en plus. Toujours mystérieux sur ses projets, le DUC a fait monter la pression d'un cran sur son compte Instagram en dévoilant des images alléchantes et une vidéo cabalistique.

La première photo publiée sur son Instagram montre Saturne vu d'une autre planète avec en légende : Au studio. On se doute que le rappeur est actuellement en cabine afin d'enregistrer les derniers titres de son opus.

Le second cliché plus mystérieux est certainement un rappel de son titre "E.L.E.P.H.A.N.T" dont le clip a été dévoilé uniquement sur son média "OKLM TV". Sera-t-il prochainement disponible sur Youtube ?

La photo la plus importante est sans aucun doute celle-là. Considérée par beaucoup comme la couverture de son nouvel album, cette image aux couleurs sombres et vertes fluorescentes montre la main de B2O reconnaissable au célèbre tatouage Yoda.

Selon certains fans, la couverture aurait été fortement inspirée de celle du rappeur Triplego. On vous laisse juger vous-même !

En attendant de découvrir officiellement son nouvel opus, on vous laisse sur ce court extrait d'une instru certainement issue de ce projet tant attendu !