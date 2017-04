Chance the rapper, bientôt maire de Chicago ?

​Une pétition a été lancée pour élire Chance The Rapper en tant que maire de Chicago !

Chance The Rapper est sur tous les fronts depuis 2016 et la sortie de son projet ‘’Coloring Book’’. Et contrairement à d’autres rappeurs, il n’esquive pas le domaine politique, puisqu’il est fortement impliqué dans le domaine associatif, et principalement l’éducation des enfants de sa ville, Chicago, en proie à une vague de pauvreté depuis déjà quelques années maintenant.

Un groupe de fan de Chano a donc lancé un groupe de soutien, et un site web, pour lancer sa candidature. Ils ont bien évidemment été inspirés par lyrics du rappeur de Chi-town, dans le morceau ‘’Somewhere in Paradise’’ : ‘’They say I’m savin’ my city, say I’m stayin’ for good. They screamin’ Chano for mayor, I’m thinkin’ maybe I should’’ (ils disent que je sauve ma ville, que je reste pour le bien. Ils crient ‘’Chano pour maire’’, je pense que peut-être je devrais).

Le principal intéressé n’a pour l’instant pas réagi, mais il sera certainement très touché par l’initiative !