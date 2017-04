Shay dévoile un freestyle et décroche un single de…

La rappeuse du 92I a fait fort !

Depuis la sortie de "Jolie Garce" le 2 décembre dernier, l'artiste féminine du 92I s'est donnée à fond dans son projet et le résultat a payé.

Peu de temps après avoir dévoilé le dernier single en date intitulé "Thibaut Courtois" issu de ce projet et certifié single d'or moins d'un mois plus tard, Shay passe au niveau au-dessus avec son plus gros titre.

En effet, le titre "PMW" comptabilisant plus de 40 millions de vues vient d'être certifié single de platine avec plus de 20 millions d'équivalent streams.

Reconnaissante de ses fans, l'artiste belge a trouvé le moyen de les remercier en dévoilant sur son réseau social un freestyle intitulé "Garce". On vous laisse découvrir ce sombre titre en attendant un prochain visuel !