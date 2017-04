Une vidéo pour l’album de SCH !

​La date de sortie de l’album de SCH est connue !

On avait déjà quelques indices sur le futur album de SCH. Il avait semé quelques pistes sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, rendant les fans encore plus impatients. Mais ça y est, on connaît la date de sortie et le nom de l’album du S, Götze !

Publiée sur Facebook, on y voit le rappeur se réveiller (à 6h45, comme par hasard), puis sortir son carnet de notes et gratter des textes, le tout dans un appartement magnifique (pas loué, on imagine…?), puis écrire une date sur un bout de papier : la date du 5 mai 2017, date de sortie de son album. On apprend même le nom du projet, ‘’Deo Favente’’, une sorte de devise latine qui fait référence à la volonté de Dieu.

On aperçoit même, brièvement, la tracklist du projet de SCH, qu’on vous dévoile ci-dessous !

1-Comme si

2-Nino Brown

3-Allez leur dire

4-Day Date

5-Mac 11

6-Les années de plomb

7-Pas la paix

8-J'attends

9-Ma kush

10-Poupée russe

11-6.45i

12-Slow Mo

13-La nuit

14-Ca va ft Lacrim

15-Météore

16-Temps Mort