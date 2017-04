Kanye West disque de platine uniquement en streaming !

​Kanye West, à jamais le premier ?

Alors que le streaming prend de plus en plus de place dans le rap game et la musique en général, Kanye West vient de réaliser un exploit qui risque de faire des émules. Son dernier album, ‘’The Life Of Pablo’’, ainsi nommé en référence à Pablo Picasso, vient d’être le premier album à atteindre le disque de platine uniquement en streaming !

En effet, l’album était disponible uniquement sur Tidal, Apple Music, et les autres plateformes payantes. Pas d’exemplaires physiques ! Ce qui n’a pas empêché Kanye d’atteindre les sommets des ventes, une fois de plus.

Selon le barème mis en place par la RIAA (l’agence du disque américaine), ‘’The Life Of pablo’’ a atteint les 3 millions de streams, ce qui équivaut à un million d’exemplaires physiques vendus. On ne sait pas quelle direction va prendre l’industrie du disque, mais une chose est sûre, Kanye West restera un avant-gardiste, que ce soit dans le marketing (vêtements, etc) que dans la musique. Ca lui permettra peut-être de payer ses amendes...