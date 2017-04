Nekfeu continue à mettre le

Le premier album est toujours d'actualité…

Avec la sortie de son projet "Cyborg", annoncé lors de son Bercy plein à craquer, Nekfeu s'est rangé parmi les élites du rap français.

Certifié double disque de platine, le dernier album du Fenneck en date a eu l'effet d'un raz de marée sur le rap game, sans promotion ni visuels, le projet a fait l'unanimité... mais il n'en serait pas là sans son premier album.

En effet, l'album "Feu" a été dévoilé le 8 juin 2015 et a connu un succès immédiat. Avec son single phare "On verra" comptabilisant plus de 65 millions de vues, le projet a vite dominé les charts et s'est fait une place parmi les albums attendus du moment. Un album ayant fait sa réputation et toujours d'actualité d'après cette nouvelle information provenant de la Snep.

Le projet "Feu" vient d'être certifié double disque de platine avec plus de 200 000 équivalent ventes physique + download + Streaming. Deux albums, deux double disque de platine, une magnifique carrière pour cet artiste ayant fêté ses vingt-sept ans le 3 avril dernier.