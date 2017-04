Beyonce sort un titre pour ses 9 ans de mariage !

​Jay-z est définitivement l’homme le plus heureux du monde…

Alors que le couple Jay-z / Beyonce attend l’arrivée de ses jumeaux, qui ne devrait d’ailleurs plus tarder, c’est un autre évènement que la reine du RnB vient de célébrer à sa manière, en musique, et toujours très originale.

En bon maîtres de la communication, les deux tourtereaux savent parfaitement utiliser les réseaux sociaux. Et c’est sur Snapchat que Queen B a décidé ses 9 ans de mariage avec Jigga ! Via une vidéo musicale intitulée ‘’Die With You’’ (tellement romantique…), elle a déclaré une fois de plus tout son amour à son business man de mari.

Une vidéo remplie d’images perso d’elle, de Jay-z, ou de leur fille Blue Ivy. Le single ‘’Die With You’’ est également sorti en exclusivité sur Tidal, car après tout, ça reste du business ! Elle a également créé une playlist de 63 chansons d'amour spécialement pour l’évènement.

On a hâte de voir ce qu’ils feront pour leurs 20 ans de mariage ! Peut-être un album entier, à deux, qui sait ?