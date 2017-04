PNL décroche un single de diamant avec…

Les deux frères ont frappé fort avec ce titre !

Depuis le 16 septembre dernier, l'album "Dans la légende" est disponible dont les morceaux issus du projet ont fait l'unanimité.

Le groupe phénomène ne s'arrête pas de décrocher les étoiles depuis son entrée dans le game. Avec des certifications dans tous les sens, PNL a prouvé son talent et compte bien le démontrer en mai lors d'une tournée des Zeniths suivit d'un Bercy rempli en quelques minutes.

En attendant, Ademo et Nos viennent de placer leur single "Onizuka" sur la plus haute marche du podium en le certifiant single de diamant avec plus de 35 millions d'équivalent vente streaming + digital, une récompense qui n'étonne pas grand monde.

Découvrez prochainement la quatrième partie de leur série évènement accompagnée du titre "Jusqu'au dernier gramme" dont on espère qu'il décrochera la même certification.