Maître Gims n'a pas le droit à l'erreur avec sa femme !

DemDem ne le lâche pas des yeux…

Les États-Unis ont Jay-Z et Beyoncé, la France a Maître Gims et DemDem. Ce couple star qu'on a pu découvrir dans le scénario haletant du titre "Tout donner" de l'artiste fait de nouveau parler de lui lors d'une photo des plus marrantes.

En effet, lors d'un match de la coupe de la Ligue, Maître Gims se trouvait dans les gradins en compagnie de sa femme. On découvre sur cette photo, partagée sur le compte Instagram de l'artiste, DemDem jetant un regard discret sur le téléphone de son mari. La femme de Gims a toujours un œil sur son cher et tendre et ce cliché en est la preuve.

De plus, vous pourrez retrouver l'interprète de "J'me tire" lors de la finale de la coupe de la ligue cependant, il ne sera pas dans les gradins. En effet, le rappeur se produira le 23 avril prochain lors de cette finale opposant PSG à Lille le temps d'un mini concert.