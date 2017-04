Encore un record pour Lacrim !

​Décidément, Lacrim est sur tous les terrains, toutes les plateformes !

Après avoir battu le record de streams sur Deezer en devenant l’artiste le plus streamé en 1 jour, c’est désormais sur Spotify que Lacrim fait tomber toutes les barrières. Celui qu’on appelle aussi Karim Zenoud est devenu l’artiste le plus streamé sur Spotify en une journée, et son album, album le plus streamé en une journée (pour un artiste français).

Un très gros démarrage pour ‘’Force et Honneur’’ donc, même si ce n’est une surprise pour personne, car l’album était l’un des plus attendus de ce début d’année. Il faut dire que le buzz de Lacrim est devenu absolument gigantesque, encore plus depuis sa sortie de prison.

On lui souhaite bien entendu de très bonnes choses. Et, pour les suiveurs de Générations, une petite interview de Lacrim arrive bientôt… Restez connectés !