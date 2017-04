Dj Kore et Will.i.am sur un projet !

​Une lourde connexion franco-américaine en perspective…

Les collaborations entre les artistes français américains dans le rap peuvent être parfois synonymes du meilleur (Nas & NTM) comme du pire (Gradur et les 15 secondes de couplet de Chief Keef). Mais elles sont toujours très attendue.

Et cette connexion-là est probablement l’une des plus attendues des fans de rap ! En effet, le super producteur français, Dj Kore, et le génie de la pop / rap / électro Will.i.Am vont collaborer sur un titre, ou peut-être plus ! C’est en tout cas ce que laisse penser cette photo publiée par le français sur son compte Instagram.

On n’a pas plus d’infos pour le moment, à part que Will.i.am est comme toutes les stars américaines fan de la France, et que Kore a l’habitude de travailler avec de grosses stars comme Kelly Rowland. On imagine donc que cette connexion peut frapper très très fort ! Qu’en pensez-vous ?