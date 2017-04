Kaaris numéro 1 des clubs urbains de France !

​Kaaris est toujours au top !

Kaaris continue de récolter les lauriers pour son album ‘’Okou Gnakouri’’ : album de platine pour son projet, single de platine pour ''Blow'', on arrête plus le MC de Sevran dans sa course au succès. Toujours sur sa lancée, Kaaris vient de recoivr une autre récompense, un peu moins importante, mais beaucoup plus révélatrice de l’impact de ses chansons.

En effet, le single ‘’Tchoin’’ est numéro 1 du top Ubran 10’ Club Fr, qui classe les morceaux les plus joués dans les clubs urbains français. Une belle reconnaissance, pour un titre qui a effectivement fait bouger toute la France.

Derrière lui, on retrouve ‘’Bazardée’’ de Keblack, puis ‘’La Puissance’’ de MHD en troisième position. On peut également noter la belle entrée du titre ‘’B.O.C.’’ de Niska, directement à la quatrième place.