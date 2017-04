Suge Knight révèle le nom des meurtriers de Tupac !

21 ans après, le producteur s'est confié sur l'affaire.

Tupac est, sans aucun doute, la plus grande légende du rap. Décédé le 7 septembre 1996 à Las Vegas après un match de Mike Tyson, le rappeur se trouvait dans sa voiture en compagnie de Suge Knight lorsque plusieurs balles sont venues le frapper.

Entre déclarations suspectes, conspirations et théories plus extravagantes les unes que les autres, vingt-et-un ans après, la mort de Tupac Shakur reste toujours un mystère. Cependant, Suge Knight, incarcéré depuis 2015 pour meurtres et tentatives de meurtres, a dévoilé les noms des assassins à son avocat.

En effet, il semblerait que le chef de la sécurité du label Death Row du nom de Reggie Wright Jr et Sharitha ex-femme du producteur soient coupables du meurtre de Pac afin de prendre la tête du label.

Cela voudrait-il dire que les balles étaient destinées à Suge ? Russel Poole, officier de la police de Los Angeles, soutient cette thèse.

Néanmoins, n'oublions pas que le producteur membre du gang des Blood reste le suspect numéro lorsqu'on sait qu'il devait une forte somme d'argent à Tupac, ce dernier l'avait mencé de quitter le label afin d'ouvrir le sien.

Pour vous, qui sont les coupables dans cette sombre histoire ? Malgré les révélations, cette affaire ne sera jamais élucidée.