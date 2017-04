Drake bientôt au-dessus d'Eminem ?

Le canadien se rapproche petit à petit de la légende !

Records sur records, Drizzy a frappé le rap game d'un grand coup de mic avec ses deux derniers projets en dates, "Views" et "More Life".

Au sommet des charts, multimilliardaire sur Spotify, nommé artiste de l'année 2016 ou encore l'intégralité de "More Life" dans le Billboard Hot 100, Drake n'a rien laissé à la concurrence et domine l'intégralité du rap game. Cependant, une personne reste devant l'artiste canadien…Eminem !

En effet, la légende du rap américain, plus de deux cents millions d'albums vendus, reste le premier du Billboard 200 avec plus de 31 semaines additionnées en tête des charts. Alors que Drake cumule 20 semaines cumulées au sommet tous projets confondus, ce dernier doit battre M.C. Hammer (21 semaines) et Jay-Z (23 semaines) avant la conquète du trône de Slim Shady.

Néanmoins, pensez-vous que Drizzy passera devant Eminem tout en sachant que ce dernier doit sortir l'album le plus attendu cette année ? On attend vos avis !