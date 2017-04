Drake s’achète une chaîne immonde à 120 000 $ !

​L’argent n’achète pas le bon goût…

On a l’habitude de voir les rappeurs faire n’importe quoi avec leurs sous, comme acheter des manteaux en fourrure rose, des lunettes très moches, des animaux de compagnie étranges… Cette fois, c’est Drake qui fait des siennes, lui qui a dû amasser un sacré paquet d’argent avec la vente de ces derniers disques.

En effet, le rappeur de Toronto s’est fait faire une chaîne à 120 000 $ par un des joailliers les plus reconnus du rap game : Ben Baller, et son entreprise If&Co. L’artisan lui a fabriqué une chaîne composée de 40 carats de diamants bleus, blanc, et jaunes, ainsi que des saphirs roses, le tout en forme de chouette!

Et le résultat est assez moche… Au lieu de s'acheter des bijoux, il ferait peut-être mieux d'écrire ses chansons!

On vous laisse juger, qu’en pensez-vous ?