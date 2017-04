Tyga et Kylie Jenner de nouveau séparés !

Blac Chyna en est-elle la cause ?

On ne compte plus les fois où le couple Tyga/Kylie s'est séparé… Ensemble depuis 2014, la relation n'a jamais été linéaire.

En effet, après avoir caché Kylie pendant un an en attendant sa majorité, après s'être séparé lorsque Rob Kardashian s'est mis en couple avec Blac Chyna (ex-copine et mère de l'enfant de Tyga) ou encore après s'être séparé en 2016 car sa vie de couple l'empêchait de mettre corps et âme dans sa musique, il semblerait que cette fois ce soit définitivement la fin.

En effet, nous avons appris il y a quelques jours par Blac Chyna que Tyga est un très mauvais père et cette dernière n'a pas hésité à l'afficher sur son réseau social. Une révélation qui n'a, apparemment, pas plus à Kylie Jenner qui aurait pris ses affaires par la suite, selon les rumeurs.

Désormais célibataire, pensez-vous la revoir avec Tyga ou est-ce définitivement la fin ?