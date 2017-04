Le boss de Top Dawg dévoile les prochaines sorties du label !

​Après Kendrick, label Top Dawg n’a pas fini d’envoyer du lourd…

L’album de Kendrick, signé chez le label californien Top Dawg est déjà l’un des plus attendus de l’année (plus que 3 jours!), grâce au clip de ‘’Humble’’ qui a une fois de plus renversé la Toile. Mais il n’est pas le seul gros artiste signé sur le label. Et selon le boss de Top Dawg, de très gros projets vont arriver d’ici la fin de l’année.

La prochaine sortie du label, c’est l’album Ctrl, de la chanteuse SZA. Et pour ceux qui n’aiment que le rap dur, un album de Jay Rock est prévu d’ici à la fin de l’année. Cerise sur le ghetto (dédicace au 113), l’incroyable Schoolboy Q a également terminé son album, qui ne devrait donc pas tarder également.

On a hâte d’entendre tout ça, et vous ?