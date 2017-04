Young Thug innocenté !

​Les charges retenues contre Young Thug ont été annulées !

Young Thug avait été mis en examen, après perquisition de pour plusieurs délits : possession de cannabis, de cocaïne, mais également d’armes à feu dont certaines auraient servi à commettre des crimes. On croyait donc que le Jeune Voyou était mal embarqué, et qu’il allait probablement faire un passage derrière les barreaux.

Mais c’était sans compter sur ses avocats, qui viennent de sauver la mise au rappeur d’Atlanta. En effet, ils ont trouvé un vice de procédure, car il s’avère que les policiers ont effectué la perquisition chez Young Thug sans mandat valable.

Young Thug restera donc libre finalement, et on espère qu’il va très vite se remettre à la musique, et laisser tous ces démêlés judiciaires derrière lui.