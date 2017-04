Lacrim écrase les records !

Le rappeur a placé la barre haute sur Deezer.

Avec son album sorti le 31 mars dernier, Lacrim a fait un gros démarrage en ce premier week-end et compte bien décrocher le disque d'or en fin de semaine.

Avec "Traîtres" et "Grande armée" certifiés singles or, le rappeur est sur la bonne voie pour décrocher les étoiles avec son dernier projet en date et le prouve encore une fois avec ces nouveaux records de streams.

En effet, en seulement un jour, Lacrim a été écouté 2 378 231 fois sur Deezer et 14 152 537 fois en trois jours sur la même plateforme.

"Force et Honneur" est donc lancé et dur à arrêter, on attend la fin de semaine avec impatience ! Pensez-vous qu'il sera certifié disque d'or vendredi prochain ?