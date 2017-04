Les Majid Jordan envoient un skud à Drake !

​Le groupe Majid Jordan dévoile les coulisses des hits de Drake…

Drake attire toute l’attention en ce moment… Avec son album ‘’More Life’’, il est en train de décrocher tous les records. L’annulation de son concert à Amsterdam pour cause de sushis pas frais (pas de blagues, s’il vous plaît…) a également fait le tour du Web. Mais il est aussi au centre de l’actualité pour des raisons moins avouables…

En effet, après les accusations de plagiat, les gens continuent à penser que Drake n’est pas un véritable artiste, qu’il ne créait rien. Et ça ne va pas s’arranger après les déclarations du groupe Majid Jordan, avec qui Drake avait notamment collaboré pour "Hold on we're Going Home'', à la radio américaine Hot 97.

Selon eux, des dizaines de personnes travaillent pour créer les chansons de la star canadienne, au point de créer un campement dans les studios. On vous met la traduction d’un passage assez révélateur, car l’interview est en anglais :

« Ils commençaient à travailler sur Nothing Was The Same en 2013, ils nous ont mis dans un studio, c’était comme dans un camp, il y avait des tentes, il y avait des gens qui venaient. Il y avait littéralement des tentes dans le studio, des gens campaient, c’était dingue. On produisait des instrus depuis plusieurs mois et on en est arrivé à faire Hold On We’re Going Home. J’ai écrit des mots sur une instru produite par Paul Jeffries, un gars très talentueux qui a aussi produit Hotline Bling, et c’était un peu r&b. Jordan a entendu l’idée, a kiffé la mélodie et les mots et je me disais qu’on pouvait un peu accélérer l’instru donc on l’a fait et on l’a mis sur une clé USB pour la donner à Drake. Le lendemain il nous a dit qu’il aimait la chanson. Et 40 a levé ses mains en l’air et a dit ‘On l’a! On a le single! »

(dans la vidéo, à 4min30).