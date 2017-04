Bobby Shmurda gagne 15 cents par jour en prison !

Après le rap, Bobby se lance dans…

Rappelez-vous, en septembre dernier, Bobby Shmurda est sorti du tribunal avec une condamnation à 7 ans de prison suite à des accusations de possession de drogue, d'activités liées à un gang et surtout tentative de meurtre.

Après deux années passées derrière les barreaux, l'interprète de "Hot Nigga" n'a donc plus "que" cinq ans à faire et devrait même sortir d'ici trois ans en cas de bonne conduite, selon son avocat.

En attendant, le jeune rappeur s'est trouvé une occupation en prison qui rapporterait entre 10 à 25 cents par jour. Selon TMZ, Bobby Shmurda aurait donc trouvé un boulot à la cantine du pénitencier. Loin de sa carrière prometteuse, le rappeur de Miami âgé de vingt-deux finira sa peine à la cantine en espérant qu'il se tienne à carreaux afin de sortir d'ici trois ans.

Une chance énorme quand on sait que ses amis Santino Borderik et Rashid Derissant sont condamnés à 117 ans pour le premier et 98 ans pour le second.