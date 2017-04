Lil Wayne sera en concert à Paris !

​Weezy sera à l’Olympia cet été !

On avait lâché Lil Wayne dans un sale moment, quand il annonçait ses problèmes de santé physiques et mentaux, qu’il avouait être totalement déconnecté du monde, ne pas connaître Lil Uzi Vert, et se foutre du mouvement Black Lives Matter. Depuis, il a semble-t-il remonté la pente, en enchaînant quelques collaborations prestigieuses, avant d’annoncer la sortie de son album ‘’Tha Carter V’’.

Si on a tous été très heureux d’entendre cette nouvelle, on est encore plus heureux d’apprendre qu’il sera en concert à Paris, cet été ! Weezy viendra enflammer l’Olympia le Mercredi 16 aout au soir. Une unique date donc, pour un concert qui s’annonce déjà légendaire. En revanche, la date du concert, au milieu du mois d'aout, est un peu frustrante pour ceux qi voulaient partir en vacances...

Rappelons que c’est grâce à son flow incroyable que le rap a pu passer dans une nouvelle dimension, et qu’il continue à influencer des artistes comme Young Thug ou encore Future. Et rien que pour le remercier de tout ce qu’il a fait pour le rap, aller à son concert, c’est la moindre des choses, vous ne trouvez pas ?