Brulux a montré le meilleur des soutiens à Lacrim !

La facture a dû être salée…

Alors que l'album "Force et Honneur" de Lacrim est dans les bacs depuis le 31 mars dernier, le projet détenant déjà deux singles or a connu un gros démarrage le week end de sa sortie et on comprend pourquoi.

Lacrim peut remercier l'un des MCs de son album pour l'aide apportée. En effet, celui qu'on retrouve sur le dernier titre intitulé "Papa Trabaja" a montré le meilleur des soutiens envers son pote Karim Zenoud.

On découvre Brulux dans "sa story" Snapchat en train de dévaliser la Fnac ! Entre CDs et coffrets collectors, Brulux fait chauffer la carte bleue et booste les ventes de son pote.

Une belle preuve d'amitié et de soutien offerte par Brulux, l'album est toujours disponible et devrait décrocher le fameux disque d'or en fin de semaine.