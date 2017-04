Lacrim continue sa route vers l'or !

Et un de plus...

Sorti le vendredi 31 mars dernier, l'album de Lacrim "Force et Honneur" est enfin disponible pour le plaisir de tous.

Depuis sa sortie de prison, le rappeur a fait monter la pression en dévoilant sa série "Force et Honneur" accompagnée de trois singles dévoilés au fur et à mesure des semaines.

"Traîtres", "Grande armée" et "Colonel Carrillo" sont donc les trois premiers titres annonçant l'album dont l'un d'eux vient d'être récemment certifié single d'or.

Après "Traître" c'est au tour de "Grande Armée" d'être certifié single or avec plus de dix millions d'équivalent ventes cumulées. Un beau come-back pour le rappeur sorti de prison fin 2015 qui vient par ailleurs de rempiler chez Def Jam, son album "Force et Honneur" connait également un puissant démarrage.