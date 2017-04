Remy Ma se confie sur la prison !

​Remy Ma s’est livrée sur son passage en prison…

Les rappeurs ont la fâcheuse habitude de passer du temps en prison entre deux albums… Et ça n’est pas réservé aux hommes, puisque Remy Ma s’est récemment confiée sur son passage en prison. La rappeuse, née aux Bronx, et ancienne membre du Terror Squad, est en effet passée derrière les barreaux de 2008 jusqu’en 2014, après

Et au lieu d’en jouer pour paraître gangster, elle s’en est servie pour repartir de plus belle, et tenter de transformer cet accident de parcours en expérience positive. Elle a été invitée à en parler à l’université de New York, en abordant le sujet de la réinsertion, et elle s’est même permis une petite pique dissimulée à Nicki Minaj.

On vous laisse apprécier cette sortie : "Chacun est comme il est. L'histoire de votre voisin n'est pas votre histoire. Chacun doit se construire. Il faut aimer la compétition et ne pas avoir peur de la concurrence, même si je ne recommande pas de décourager qui que ce soit. Moi je suis par exemple passée par des concerts gratuits et beaucoup d'heures de studio avant de revenir sur le devant de la scène".

Visiblement, le clash avec Nicki est loin d’être terminé. Et vu le passé de Remy Ma, Nicki devrait faire attention !