Drake de retour sur les écrans !

​Drake pourrait faire son retour sur les écrans très rapidement, on vous explique pourquoi…

Vous ne le savez presque pas (auquel cas, vous n’êtes pas un vrai fan), mais avant de devenir un des rappeurs les plus bankable de l’Histoire, Drake a débuté sa carrière artistique à la télévision, et plus précisément dans des séries télé telles que ‘’Degrassi : Nouvelle Génération’’ ou encore ‘’Ma Vie de Star’’, ainsi que quelques autres.

Cette étiquette d’acteur lui colle d’ailleurs toujours un peu aux fesses, lui qu’on accuse fréquemment d’être un ‘’faux’’, un ‘’acteur’’. Mais Drizzy s’en fiche, il a arrêté de jouer aux gansgters en studio, il a modifié sa musique en quelque chose de plus dansant, et il a écrasé la concurrence avec son album ''More Life''. Mais visiblement, il pourrait vite retourner à son premier amour, le petit écran.

En effet, l’année dernière, il avait investi dans les droits TV d’une série, ‘’Top Boy’’, une série dramatique basée à Londres, diffusée sur Channel 4. Il l’avait ainsi sauvée de l’annulation. Depuis, le producteur de la série aurait travaillé pour lui construire un gros rôle sur mesure, et on devrait donc bientôt voir Drake de retour dans une série télé !

La saison 3 devrait être disponible sur Netflix en 2018. Qu’en pensez-vous ?