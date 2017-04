DMX cherche des instrus !

​Et pas n’importe quel type d’instru…

Depuis quelques années, énormément d’instrumentales circulent sur le web. Les beatmakers et DJs amateurs se multiplient, publiant parfois leur travail gratuitement sur le Web, et ce travail peut être utilisé par tout le monde, parfois même sans créditer l’auteur.

Une nouvelle ère qui amène donc de nouvelles manières de faire de la musique. Et un réservoir inépuisable pour les rappeurs ou producteurs en manque d’inspiration. Après PNL, qui ont demandé des instrus à leurs fans sur Facebook, c’est désormais au tour du grand DMX, légende vivante du gangsta rap, de le faire sur Twitter!

Et DMX cherche plus précisément des intrus trap, lui qui l’avait déjà presque inventée bien avant son apparition. En effet, DMX est le rappeur qui utilise le moins de mots de vocabulaires différents dans ses textes, et ça pourrait donc parfaitement coller à l’univers trap, souvent basé sur les répétitions de mots forts et de punclines. Et on sait que le MC prépare son album pour un retour fracassant en 2017!

Donc si vous avez un pote DJ avec du talent, c’est le moment de se lancer, à l'adresse mail ci-dessous !