Quarteron ne lâche pas l'affaire !

Maxi Blarff, Patochatte… Le boxeur ne les porte pas de son cœur !

On aurait pu croire que le boxeur s'était assagi après sa victoire contre James Wilson au bout de trente secondes, mais que nenni…Quateron est toujours en forme face à Booba.

Après des semaines et des semaines de clashs entre les deux allant même jusqu'à faire renoncer le DUC, Quarteron n'a jamais oublié son objectif principal…B2O ou plutôt sa femme !

On aurait pu croire que le couple Patricia/Booba était une source de motivation pour Quarteron, mais quand on voit que l'histoire continue après son écrasante victoire , on a de quoi se poser des questions...