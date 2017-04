Gerard Piqué valide le dernier clip de Black M !

Et on comprend pourquoi…

Vendredi dernier, Black M a dévoilé le clip de "Comme moi" dans lequel on a pu découvrir la collaboration de la très séduisante Shakira. La star internationale connue pour ses danses très sexyes n'a pas dérogé à la règle dans ce visuel et a même rajouté quelques tenues très séduisantes afin nous faire tourner de l'œil.

Cependant, une personne peut se vanter de pouvoir la côtoyer et bien plus... et n'a pas hésité à nous le faire savoir lors d'un post Facebook. En effet, le célèbre footballer Gerard Piqué a dévoilé une capture d'écran de sa femme dans une combi façon nude très moulante et de dos avec en légende : "C'est l'un de mes moments préférés de la vidéo".

Une publication qui a de quoi en envier plus d'un !