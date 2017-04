Big Sean reçoit les clefs de Detroit !

​Big Sean a reçu les clefs de sa ville, Detroit.

Big Sean, aka Sean Michael Leonard Anderson, n’est pas né à Detroit mais il y a déménagé à l’âge de deux ans. Depuis, il est devenu un artiste reconnu, portant les couleurs de sa ville aux quatre coins du pays et du monde.

Il y a quelques jours, sa ville lui a rendu hommage, à lui et au travail qu’effectue la Sean Anderson Foundation, dont la mission est d’aider les jeunes de Detroit à avoir accès à l’éducation, aux soins, bref, au bien-être en général, car Detroit est devenu zone sinistrée depuis la crise de 2008.

Les clefs de la ville de Detroit lui ont donc été offertes par le maire, Mike Duggan, en personne. Big Sean a été très ému de ce cadeau : « Aujourd’hui j’ai reçu un des plus grands honneurs qu’une personne peut recevoir, les clefs de Detroit. Le maire a dit qu’il les avait offertes à seulement 3 personnes : Stevie Wonder, Berry Gordy et moi-même. Je suis le plus jeune à avoir reçu cette récompense dans l’Histoire, merci pour ce moment incroyable ! ».

On attend maintenant le retour de Big Sean avec un album, après le joli morceau qu’il a sorti la semaine dernière.