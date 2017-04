Jarod en prison !

Il aurait été incarcéré samedi dernier...

C’est un petit séisme dans le game. En effet, le rappeur Jarod le Caméléon aurait été enfermé en prison selon toutes vraisemblances, samedi dernier. On ne connaît ni la durée ni la cause de cette incarcération. En fait, on ne sait pas grand-chose de cette histoire. La seule source disponible est le compte Instagram du rappeur, où il a posté une photo d’une pièce qui ressemble beaucoup à une cellule, accompagnée du message « Sombre est l’habitat, #LockedUpMaisToujoursLà ».

On lui envoie bien entendu toute la force possible, et on espère qu’il n’y restera pas trop longtemps. Et surtout, on espère qu’il recevra autant de lettres que celles qu’il a écrites aux autres rappeurs.

Bon courage Jarod !