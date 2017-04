Bientôt un nouvel album de Gradur !

​Gradur a annoncé un nouvel album, découvrez son nom !

Alors qu’il a sorti un album en novembre, et qu’il est devenu disque de platine avec « Where Is l’album de Gradur », le rappeur Gradur semble avoir déjà un nouveau projet en tête. Il sortait du stade Bollaert où se déroulait le match RC Lens / Stade Brestois (0/2 pour les visiteurs), et a été accosté par de nombreux fans, qui voulaient avoir leur autographe ou un petit mot de l’artiste.

Ils ont été comblés, puisque non seulement le rappeur de Roubaix s’est arrêté pour leur signer des autographes, mais il leur a également dévoilé le nom de son futur album, qui s’appellera « Sheguey en léger », une expression qu’on retrouve souvent chez Gradur.

Pour ce qui est de la date de sortie, on n’en sait pas plus, mais probablement courant 2017.