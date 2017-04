Le jour où Adidas a snobé Michael Jordan !

Grosse erreur de la part de la marque aux trois bandes...

Milliardaire, selon le magazine Forbes, il doit principalement sa fortune à Nike. Une histoire qui n’aurait peut-être pas vu le jour si la célèbre marque aux trois bandes n’aurait pas snobé la légende.

Au début de sa carrière, Michael Jordan voulait signer avec Adidas. C’était en 1984, quelques semaines avant de débuter sa carrière en NBA. Le basketteur a démarché professionnellement Adidas afin de porter une paire des baskets de son équipementier favori, qui a cette époque fournissait son équipe universitaire de la Caroline du Nord. La marque allemande n’a pas cru en lui et c’est Nike, qui était mieux positionné sur le marché national et plus encré dans la culture de ce sport, qui a fait une offre à Jordan.

A cette époque, Adidas estimait qu’il était trop petit, qu’il ne présentait aucune garantie de succès en NBA et doutait de son potentiel au niveau marketing.

Sans choix, il accepte la proposition de Phil Knight et l’histoire avec la marque de la virgule commence. La première Air Jordan a vu le jour en 1984, puis en 1997, la Jordan Brand est née, fruit d’un partenariat entre la Team Jordan et Nike.

Depuis ce n’est pas moins de 1,75 milliard de dollars de chiffre d’affaire annuel… Ca pique pour Adidas…