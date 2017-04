Quand une photo de PNL enfants affole la toile !

Les deux frères avait déjà l'esprit QLF...

Comme le dit 'La Crise au Mike', wesh calmez-vous. Non plus sérieusement, les deux frères Ademo et Nos ont attendri la toile avec une photo de leur complicité lorsqu'ils étaient enfants. L’occasion de montrer une autre facette du duo, l’insouciance dans le regard et surtout loin de s’attendre à vivre la légende.

C’est également l’occasion de faire taire les critiques sur l’usage du fer à lisser comme le signale ‘Baloune D’or’.

Vous l’aurez remarqué, ils n’ont jamais vraiment été moche dans la tess, c’est juste qu’ils avaient les poches en hess.

Malgré leur absence sur les réseaux sociaux, un rien suffit pour provoquer l’hystérie chez leurs fans. ‘Zone des Mwaka’, c’est tout le bonheur que l’on te souhaite…