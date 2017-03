Lacrim rempile chez Def Jam !

​Lacrim vient de prolonger son contrat avec sa maison de disques…

A quoi différencie-t-on les vrais battants des branleurs ? Les battants ne s’arrêtent jamais. Alors que Lacrim vient de sortir aujourd’hui son album ‘’Force et Honneur’’, il ne prend même pas le temps de profiter, et est déjà occupé à assurer le futur.

En effet, le rappeur du 94 vient d’officialiser sa prolongation de contrat avec le label Def jam, l’énorme maison de disques. Cela fait déjà presque 4 ans que le MC est signé sur ce label, avec lequel il a sorti ‘’Corleone’’, et les mixtapes ‘’RIPRO 1 & 2’’.

Pour remercier le label de sa bienveillance et de son aide, Lacrim a donc décidé de prolonger son contrat. Et c’est certainement une bonne idée, car le label ne l’a jamais lâché même lors de son dernier passage derrière les barreaux. Il faut dire que Karim Zenoud est désormais l’un des plus gros vendeurs du game français, et qu’il aurait été bête de s’en passer…

On aura donc du Lacrim à la sauce Def Jam pendant encore longtemps ! Félicitations à lui !