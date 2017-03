L'album ''Straight Outta Compton '' de N.W.A entre dans la légende !

À l'instar de David Bowie, Metallica ou encore Gloria Gaynor.

Tous les artistes aspirant à devenir quelqu'un rêvent de faire leur entrée dans la plus grande bibliothèque du monde. La célèbre bibliothèques du Congrès américain a sélectionné mercredi dernier 25 nouveaux enregistrements pour ses archives où sont préservées les œuvres musicales, émissions de radio ou de télévision ayant marqué l'histoire.

S'il y a bien un groupe de rap ayant marqué l'histoire c'est bien N.W.A. Avec leur album "Straight Outta Compton" les membres Ice Cube, Dr Dre, Eazy-E et Dj Yella ont marqué plusieurs générations et n'ont pas fini de le faire… et la bibliothèque du Congrès américain l'a bien compris !

C'est désormais officiel, à l'instar de Metallica, Gloria Gaynor, N.W.A fait donc son entrée dans cette bibliothèque légendaire en même temps que David Bowie.