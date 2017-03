Chris Brown fuit la justice !

​Le chanteur n’a décidément pas fini d’alimenter la presse à scandales…

On vous annonçait il y a quelques jours que l’ancienne petite amie de Chris Brown, Karrueche Tran, avait obtenu de la part de la justice une ordonnance restrictive envers son ex petit copain bagarreur… Il l’aurait frappée deux fois à l’estomac et poussée dans les escaliers, et même menacée de la tuer en lui tirant dessus…

Sauf que cette ordonnance restrictive, ou interdiction d’approcher à plus de 100 mètres, doit être signée par les deux partis pour être effective et définitive… Et bien entendu, Chris Brown refuse de la signer.

Il est donc activement recherché par le cabinet d’avocats de son ex, qui veut obtenir sa précieuse signature. En attendant, une ordonnance temporaire est toujours active, mais plus pour longtemps… Décidemment, Chris Brown enchaîne les défaites en ce moment…