50 Cent absent de la tournée de Chris Brown !

​50 Cent ne sera finalement pas présent sur la tournée promo de Chris Brown…

Alors que les deux MCs sont deux grands amis, en témoignent les nombreux feat entre les deux rappeurs, 50 Cent aurait finalement refusé d’être présent sur la tournée promo de Chris Brown. Tout ça pour une raison évidente, l’argent.

Alors que Fifty était censé être l’invité principal de la tournée, le ‘’homeboy’’ de Chris sur scène, après plusieurs discussions avec l’équipe de Chris Brown, il s’avère que 50 Cent n’a jamais donné son accord pour figurer sur cette promo, faute d’argent pour payer son cachet.

Selon le site TMZ, l’accord de principe entre les deux parties est finalement inexistant, et Fifty, qui est toujours à la recherche d’un peu plus d’argent, s’est donc retiré de la tournée. En attendant, il est toujours annoncé sur les publicités de la tournée, et les fans grondent depuis l’annonce de la mauvaise nouvelle…

On espère que ce souci d’argent ne va pas brouiller les deux rappeurs, car leurs featurings sont toujours de très bons morceau…