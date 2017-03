JoeyStarr lance sa propre marque de rhum !

Une question de logique ?

A 49 ans, le rappeur ajoute une casquette dans sa collection. De rappeur à acteur, aujourd’hui il n’y a qu’un pas, de rappeur à businessman également, seulement quand les autres se placent dans le textile, Joey décide de lancer sa marque de rhum sur le marché.

Le nom de la marque est déjà trouvé, ce sera « Caribbean Dandee ». Le jaguar explique qu’il a été contacté par des personnes pour choisir des assemblages qu’ils ont composé avec des rhums sud-américains.

Mais d’où lui vient son goût pour le rhum ?

« Mon père en buvait, toute ma famille en buvait. Je n’ai pourtant pas eu un premier rapport très drôle avec les Antilles. Mon père m’envoyait là-bas pendant les vacances pour se débarrasser de moi . J’atterrissais chez de la famille que je ne connaissais pas. Je n’étais pas accompagné, c’était plutôt : Démerde-toi !Cela n’empêche pas que le rhum fait partie d’un héritage. D’ailleurs, avec mon frère, avec qui je vis, quand on va acheter une bouteille, on n’achète pas du vin. On achète du rhum. J’avoue d’ailleurs que si je ne suis pas très en forme aujourd’hui, c’est parce qu’on a fini, hier soir, avec une bouteille de Plantation Overproof à 69°. Un truc plutôt conseillé pour les cocktails, mais qu’on boit pur. On le trouve fruité, même s’il envoie du pâté. »

Il y a deux ans, le rappeur nous avait déjà fait sourire avec une anecdote. Alors qu’il tournait un film avec Julie Gayet, celle-ci l’avait invité à dîner avec son fiancé qui était… François Hollande, le Président de la République.

« En sortant de là, j’étais quand même bien fracassé. Ils ont du bon rhum à l’Elysée. Ils ont posé la bouteille sur la table, du rhum haïtien en plus, et j’ai fait participer tout le monde. »

Du rhum, encore une histoire de rhum… Il ne cache pas son amour pour l’état d’ivresse. Il explique avoir l’alcool drôle, fêtard et gentil. Enfin, normalement…